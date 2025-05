Sondaggio dell'Atalanta per Fortini. Ma Pradè lo ha confermato alla Fiorentina

L'Atalanta avrebbe fatto in queste ore un sondaggio con la Fiorentina per Niccolò Fortini. L'esterno di rientro dalla Juve Stabia, cresciuto in viola, secondo quanto riporta TMW è gradito dai bergamaschi, che lo hanno osservato attentamente in queste settimane fino ad arrivare a chiedere informazioni sul suo conto.

Va detto però, a onor di cronaca, che non più tardi di due giorni fa il direttore sportivo viola, Daniele Pradè, ha tolto ogni dubbio sul futuro del laterale classe 2006 direttamente dalla conferenza stampa di fine stagione: "Lo portiamo dentro la rosa dell'anno prossimo".