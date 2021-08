SOCIAL, Su Twitter botta e risposta tra Viola e Roma

Roma-Fiorentina continua su Twitter: qualche ora fa l'account inglese dei giallorossi ha pubblicato la foto dell'uscita di Dragowski su Abraham con accanto quella di un cesto di plastica scrivendo come didascalia "due cose che possono atterrarti". Pronta la risposta dei viola, che tramite il proprio profilo inglese hanno condiviso il frame della partita in cui Nicolò Zaniolo compie il fallo che gli costerà il secondo giallo scrivendo "ti dimentichi questa". Un botta e risposta ironico consumatosi sui social, ecco i Tweet delle due società:

two things that will take you down pic.twitter.com/iydB3L4m4P