SLIDING DOORS, Solo 52' per Terracciano al Milan, Faraoni...

A gennaio Milan e Fiorentina si sono contesi il terzino destro dell'Hellas Verona, Filippo Terracciano. Alla finel'ha spuntata il club rossonero anche per volontà del giocatore, mentre la Fiorentina ha preso l'altro terzino gialloblù David Faraoni. Non è andata però benissimo la scelta a Terracciano perché come fa notare Tuttomercatoweb il terzino rossonero ha collezionato solo 52 minuti in campo, spalmati su 4 presenze di cui una in Serie A, 2 in Europa League e una in Coppa Italia. Il classe 2003 è stato convocato in 10 gare e in campionato ha trovato spazio solo contro il Bologna, quando è entrato all'87' e ha causato il rigore del pari, che gli è costato anche un cartellino giallo.

IL CONFRONTO CON FARAONI Proseguendo nel confronto, Faraoni invece nella Fiorentina ha già giocato 289 minuti, partendo con un tempo contro l'Udinese con tanto di assist, 90 minuti con Inter e Lecce. Ha poi giocato 62 minuti con l'Empoli, con una prestazione negativa per il rigore provocato e l'infortunio rimediato alla caviglia, fortunatamente senza grandi conseguenze. Gli altri due minuti li ha giocati in Supercoppa con il Napoli.