Il Sassuolo potrebbe mettere a segno un gran colpo in prospettiva. Secondo quanto riporta Sky Sport, i neroverdi avrebbero messo nel mirino Monchu, centrocampista del Barcellona B e già convocato da Quique Setien in prima squadra. La trattativa sarebbe in corso con il club emiliano che potrebbe anticipare anche la Fiorentina che era interessata al giocatore.