SKY, Contatti avviati per l'uruguaiano Brian Rodriguez

Secondo i media uruguaiani, l'ala sinistra Brian Rodríguez potrebbe venire a giocare in Europa, in particolare nella Serie A, dove ci sarebbero tre club interessati al nazionale uruguaiano che gioca in Messico, nel Club America. Uno di questi club è proprio la Fiorentina, che viene considerata l'opzione più praticabile per il 23enne. Secondo alcuni il giocatore partirebbe nei prossimi giorni per vestire la maglia viola. Secondo Sky nei giorni scorsi sono iniziati i contatti e per il ruolo di esterno alto in corsa con Ruben Vargas ci sarebbe proprio lui.