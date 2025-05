Pisa in A, il presidente Corrado: "Aspettiamo il derby con la Fiorentina da 34 anni"

A Pisa è festa grande e lo sarà ancora per tanti giorni. Con la sconfitta di ieri dello Spezia sul campo della Reggiana i nerazzurri (che hanno perso a Bari in una gara alla fine ininfluente) sono aritmeticamente promossi in Serie A. Un traguardo che all'ombra della torre pendente aspettavano da trentaquattro anni. Tra caroselli e una maxi-festa organizzata all'Arena Garibaldi in nottata, il presidente del club Giuseppe Corrado ha parlato a Radio Anch'io Sport su Radio 1 per esprimere la sua soddisfazione ma anche per spiegare come affronteranno il prossimo anno in A: "Dalla terza giornata fino a oggi non ci siamo mai smossi dalle prime due posizioni. Normalmente in Serie B il girone di ritorno varia molto in termini di classifica. Stavolta non è stato così. Nel complesso, le prime tre hanno confermato di avere avuto un approccio più qualificato ed è finita bene e siamo molto felici

Cosa deve fare il Pisa per arrivare pronto alla prossima Serie A?

"Abbiamo apprezzato questo progetto con una programmazione che partiva dalla struttura della società. Il risultato sportivo non è mai stato un'ossessione, ma una conseguenza del lavoro svolto. La fretta avrebbe nuociuto alla continuità del progetto. Sappiamo che la Serie A ha valori diversi, però non siamo arrivati in Serie A con una squadra matura. Abbiamo costruito questa promozione attraverso i giovani scovati, dai nostri 80 addetti allo scouting che girano per il mondo. Sappiamo che dobbiamo aggiungere altre cose. Ci sarà anche un adeguamento dell'Arena Garibaldi. I lavori per il centro sportivo sono partiti due mesi fa proprio per avere la certezza di essere allineati alle regole per il campionato Serie A. Con la fine dell'anno partirà il progetto di ristrutturazione globale, sul genere di quella che è stata fatta dall'Udinese, dall'Atalanta e dalla Fiorentina. Un lavoro che può durare dai 18 ai 24 mesi. Avremo un'Arena adeguata al nostro popolo".

La partita più attesa per l'anno prossimo?

"Sarò banale, ma quella con la Fiorentina è la partita che tutti i pisani aspettano da 34 anni".