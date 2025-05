Bologna-Juventus 1-1, a Thuram risponde Freuler. Si accende la lotta Champions

Finisce 1-1 lo scontro diretto per la Champions League tra Bologna e Juventus. Al Dall'Ara i felsinei riescono ad agguantare un pareggio importante dopo l'iniziale, arrivato al nono minuto, di Thuram. Nella ripresa Freuler, grazie ad una deviazione, regala un punto importante ai rossoblu. In classifica adesso Juventus, Roma e Lazio sono appaiate in 4° posizione con 63 punti, mentre il Bologna è 7° una lunghezza sotto. Ottava invece resta la Fiorentina con 59 punti.