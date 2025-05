Roma-Fiorentina 1-0, Dovbyk stende i viola: gli highlights del match

Allo stadio Olimpico la Fiorentina esce sconfitta dallo scontro diretto per un posto in Europa contro la Roma. La sfida è stata decisa dalla rete di Artem Dovbyk negli ultimi istanti del recupero del primo tempo. L'ex Girona ha girato facile in porta di testa un pallone che Shomurodov gli ha servito a pochi passi dalla porta. La Fiorentina ha avuto quattro ottime occasioni per segnare, tre con Kean e una con Mandragora, ma di fronte ai giocatori gigliati Svilar ha eretto un muro impenetrabile. Di seguito gli highlights del match dell'Olimpico: