SKY, C'è un'offerta del Real Betis per Martinez Quarta

In casa Fiorentina uno dei nomi più chiacchierati in uscita rimane quello di Lucas Martinez Quarta. Il difensore, in scadenza a giugno 2025, non sembra essere indispensabile nel progetto tecnico di Vincenzo Italiano ed il suo entourage si sta guardando incontro.

Oltre alla suggestione (per adesso improbabile) di un ritorno al River Plate, spunta un altro nome per il futuro del difensore argentino. SkySport ha infatti riportato di un interesse concreto del Real Betis, con i biancoverdi di Siviglia che avrebbero già fatto un offerto alla Fiorentina. Situazione da valutare nei prossimi giorni, a due settimane dalla chiusura del mercato.