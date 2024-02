SIVIGLIA, Segnalate le contestazioni di Real Madrid TV

FirenzeViola.it

© foto di José Maria Diaz Acosta

La vigilia di Real Madrid-Siviglia si infiamma a causa... della televisione ufficiale del club della capitale. Gli andalusi hanno pubblicato un comunicato in cui affermano di aver provveduto a segnalare alla Commissione Competizioni della Federcalcio Spagnola il video trasmesso da Real Madrid TV, che contesta la designazione arbitrale per la partita di domani al Bernabéu. Isidro Díaz de Mera, l'arbitro scelto, e il VAR, Pablo González Fuertes, sono stati protagonisti in passato di episodi che non avrebbero favorito i Blancos.

Questo il comunicato: "Il Siviglia FC desidera segnalare formalmente questi eventi agli organi federativi, al fine di valutare se possano essere considerati una violazione del Regolamento Generale della RFEF o di qualsiasi altro regolamento ad esso applicabile.

Il club desidera inoltre ribadire la sua più forte condanna per questi comportamenti e campagne orchestrate per minare l'immagine degli arbitri, che arrecano un grave danno al calcio spagnolo e mettono in discussione l'integrità della competizione".