SIVASSPOR, Sarà sold out: biglietti gratis. Ecco perché

Curiosità in vista di Sivasspor-Fiorentina, in programma domani sera e valida per il ritorno degli ottavi di finale di UEFA Europa Conference League. Il comune di Sivas ha acquistato tutti i biglietti e li distribuirà gratuitamente ai tifosi. Pertanto la partita contro la Viola sarà giocata col tutto esaurito. Ogni tifoso ha diritto a un massimo di tre biglietti. La scelta è per precisa volontà del Comune per garantire il pieno appoggio alla squadra, che rappresenta la Turchia nelle competizioni internazionali.