SINIGAGLIA, Sold-out contro la Fiorentina. E gli ospiti...

Sinigaglia tutto esaurito anche con la Fiorentina? Di sicuro - riferisce la versione online del quotidiano La Provincia - ieri non era possibile acquistare biglietti in alcun settore - il discorso curva ospiti, la cui vendita non è ancora cominciata, è a parte -, ma la situazione per le gare casalinghe è sempre un po’ equivoca, almeno stando a quanto accaduto sino a qui. Perché è capitato praticamente sempre che fossero rimessi a disposizione biglietti, nei distinti e in tribuna, nelle giornate immediatamente precedenti le gare. Infatti sulla pagina relativa alla vendita di questa partita viene suggerito di tenere monitorato il sito.

Una modalità di vendita ancora non del tutto chiara, che la ridotta capienza del Sinigaglia certamente non agevola. Del resto ormai lo stadio è praticamente sempre tutto pieno, indipendentemente dal nome più o meno altisonante dell’avversario. Facile prevedere un forte afflusso anche per la gara successiva, con il Monza di sabato 30.