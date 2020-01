SIND. GENOVA, Spero che vincano i rossoblù

"Ovviamente io penso che il Genoa vincerà però io sono il sindaco e devo dire così. Non sono tifoso di calcio, ho sempre praticato sport in vita mia e penso che praticare sport sia assolutamente importante quindi vinca il migliore". Lo ha detto il sindaco di Genova, Marco Bucci, a margine di un convegno organizzato dalla Cisl, in svolgimento a Fiesole (Firenze), rispondendo ad una domanda dei giornalisti che gli hanno chiesto un pronostico sulla gara fra Fiorentina-Genoa in programma sabato prossimo allo stadio 'Franchi di Firenze. "Noi stiamo facendo molte attività sportive programmandole per il futuro della nostra città perché lo sport non solo da'la possibilità a tutti di avere un ottimo tempo libero ma è anche cultura, e'anche modo di attrarre turismo, ed e' anche modo di fare cose sinergiche una con l'altra-ha aggiunto Marco Bucci-. Noi infatti prevediamo a Genova i campionati mondiali di vela, prevediamo nel 2022 l'arrivo della Ocean race, cioè della regata intorno al mondo, e nel 2024 Genova sarà la capitale europea per lo sport. In più, come sapete, insieme a Firenze, Bologna e Genova stanno programmando la candidatura per le Olimpiadi del 2032. Quindi stiamo lavorando molto su queste cosa qua perché lo sport è importante e serve ad alzare l'asticella culturale della città e quindi permettere a tutti i cittadini ed i turisti di lavorare assieme".