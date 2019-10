SIND. B. A RIPOLI, A fine novembre progetto del c.s.

Il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini è tornato a parlare del nuovo centro sportivo della Fiorentina, alla luce dell'acquisto dei terreni del club viola poche settimane fa nel Comune della sua amministrazione. Queste le sue dichiarazioni:“L'impegno che Commisso ha dimostrato comprando in soli quattro mesi i campi è la dimostrazione di quanto bene voglia fare questa proprietà per la Fiorentina. Le sensazioni su Commisso? Mi sono presentato a Rocco e a Barone e con loro abbiamo scambiato due parole con l’impegno di venire a vedere Bagno a Ripoli. In quella visita hanno individuato il terreno dove sorgerà il centro sportivo. Commisso a quel punto mi disse: "Qui è bello assai, sindaco". C’è la voglia di fare un centro tecnico all’avanguardia non solo dal punto di vista tecnico. Appena arriverà, incontrerò Commisso per quella che potremmo definire un meeting di lavoro. Il 28 di ottobre daremo avvio all’iter urbanistico per la variante. A fine novembre arriverà il progetto per il centro sportivo. Le idee dei Verdi in merito al centro sportivo? Ne prendiamo atto ma questo non rallenterà la procedura. Il centro sportivo viola sarà un fiore all’occhiello per la società. Entro la fine di novembre faremo una grande presentazione in cui sarà svelato il progetto anche in modo abbastanza dettagliato. Nel progetto della Fiorentina è previsto uno campo con delle tribune per ospitare i tifosi“.