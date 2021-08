SIMEONE, Quasi fatta per il suo passaggio all'Hellas

Giovanni Simeone è pronto a salutare il Cagliari. Come riporta TMW, il club rossoblù ha aperto al prestito (oneroso) del Cholito e nelle ultime ore c'è stato l'inserimento dell'Hellas Verona di mister Di Francesco. La novità di oggi è che la trattativa fra sardi e scaligeri risulta in fase molto avanzata, col giocatore già a Milano (sede delle principali trattative di calciomercato) per chiudere l'operazione. Simeone, dal canto suo, aveva già detto sì ormai da settimane all'Olympique Marsiglia e al suo connazionale Jorge Sampaoli, con l'obiettivo di cambiare totalmente aria dopo aver segnato più di 50 gol in Serie A in cinque stagioni, ma il temporeggiare dei francesi l'ha costretto a valutare le altre opzioni presenti sul tavolo. L'ha spuntata - salvo nuovi colpi di scena - il Verona, pronto a prenderlo dal Cagliari in prestito oneroso.