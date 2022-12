SILVESTRI, Il portiere ha rinnovato con l'Udinese

INDISCREZIONI DI FV IND.FV, PER CASTRO RIENTRO GRADUALE: NO AMICHEVOLI La notizia di Gaetano Castrovilli in gruppo ieri ha fatto esultare sia i compagni che tutto l'ambiente. Di sicuro la Fiorentina ritrova un talento che in questi mesi è mancato e che sarà una freccia in più per recuperare terreno nella seconda... La notizia di Gaetano Castrovilli in gruppo ieri ha fatto esultare sia i compagni che tutto l'ambiente. Di sicuro la Fiorentina ritrova un talento che in questi mesi è mancato e che sarà una freccia in più per recuperare terreno nella seconda... NOTIZIE DI FV PRADÈ, IN DIFESA SIAMO A POSTO CON LE LISTE. RANIERI... Fra le news più lette nella giornata odierna su FirenzeViola.it, ci sono sicuramente le dichiarazioni del ds Pradè nel post partita del match contro l'Arezzo: "Mai cercati Sabiri, né Pereyra perché pur cambiando modulo abbiamo 3-4... Fra le news più lette nella giornata odierna su FirenzeViola.it, ci sono sicuramente le dichiarazioni del ds Pradè nel post partita del match contro l'Arezzo: "Mai cercati Sabiri, né Pereyra perché pur cambiando modulo abbiamo 3-4... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 02 dicembre 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi