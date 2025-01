SHPENDI, La Viola lo segue ma c'è anche la Dinamo Zagabria

FirenzeViola.it

La Fiorentina sta valutando diversi profili per il vice Moise Kean. Secondo quanto riporta TMW, resta in auge il nome di Christian Shpendi, attaccante di proprietà del Cesena e attuale capocannoniere in Serie B con dieci reti, al pari di Iemmello del Catanzaro. I viola starebbero valutando se fare un'offerta, ma è molto difficile che il Cesena voglia accettare perché vorrebbe concludere la stagione con Shpendi per poi, con calma, valutare le proposte che arriveranno. Ma sul calciatore c'è anche la Dinamo Zagabria che è interessata, in un percorso che potrebbe sembrare quello compiuto da Dani Olmo nel corso della sua carriera.

Nelle ultime settimane Shpendi è stato costretto a saltare tre partite per un infortunio alla caviglia che ha comunque escluso lesioni ossee.