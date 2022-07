SHAKHTAR, Il club di Dodô chiede 50 mln alla FIFA

Società più volte chiamata in causa in questi mesi dal mondo Fiorentina a causa dell'affare Dodò (accordo di fatto chiuso ma ancora bloccato dal problema extracomunitario), lo Shakhtar Donetsk fa parlare di sè anche per la una richiesta di 50 milioni di euro alla FIFA. Il club ucraino ha richiesto un risarcimento per il danno subito da mancate entrate dai trasferimenti. I gialloneri si sono appellati al TAS di Losanna contro la decisione presa dal massimo organo calcistico mondiale che ha permesso a calciatori e allenatori stranieri di sospendere il loro contratto di lavoro in Ucraina fino a giugno 2023.

In merito il CEO del club, Sergei Palkin, ha dichiarato alla BBC: "Abbiamo dovuto farlo a causa della sentenza altamente ingiusta della FIFA. Le conseguenze significa che continueremo ad avere perdite significative dalle operazioni che ci aspettavamo di chiudere. La FIFA non ha cercato di proteggere i club e in nessuna fase si è consultata con noi per trovare una soluzione. Sembra che abbiano ignorato lo stato attuale che stanno fronteggiando i club ucraini dall'inizio della guerra".