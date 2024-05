SETTI, Ngonge? Valutazione troppo alta per non cederlo

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il presidente dell'Hellas Verona Maurizio Setti durante la conferenza stampa di quest'oggi ha toccato vari temi tirando le somme della stagione degli scaligeri. Tra i temi trattati anche le tante cessioni a gennaio del club, tra cui Cyril Ngonge che, prima di andare a Napoli, è stato obiettivo di mercato della Fiorentina. Queste alcune delle dichiarazioni del presidente gialloblu: "La rivoluzione di gennaio è stata fatta con quattro giocatori titolari, quattro che erano riserve, e tanti non hanno mai giocato ed erano fuori rosa.

Senza rivoluzione non ci si sarebbe salvati, questo l'abbiamo deciso insieme a mister e d.s.. Tanti giocatori non volevamo più restare qua, l'unico era Ngonge che però ha avuto una valutazione troppo alta per non cederlo, gli altri speravano in contratti migliori o situazioni diverse. Questo club vive di plusvalenze quindi non avendole fatte prima avrei dovuto farle dopo".