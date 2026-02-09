Come è andato l'esordio di Kouame con la maglia dell'Aris nel derby

Trenta minuti in campo e un giallo preso negli ultimi minuti della partita. L'esordio di Christian Kouame con la nuova maglia dell'Aris Salonicco non ha rubato gli occhi nello 0-0 che i gialloneri hanno raccolto in casa nel derby contro il Paok. Un punto importante per l'Aris che allontana la zona retrocessione e ferma i rivali che stanno lottando per il titolo, mentre per Kouame la prima occasione di farsi vedere in campo con la nuova maglia.