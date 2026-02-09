Come è andato l'esordio di Kouame con la maglia dell'Aris nel derby
FirenzeViola.it
Trenta minuti in campo e un giallo preso negli ultimi minuti della partita. L'esordio di Christian Kouame con la nuova maglia dell'Aris Salonicco non ha rubato gli occhi nello 0-0 che i gialloneri hanno raccolto in casa nel derby contro il Paok. Un punto importante per l'Aris che allontana la zona retrocessione e ferma i rivali che stanno lottando per il titolo, mentre per Kouame la prima occasione di farsi vedere in campo con la nuova maglia.
Pubblicità
News
Vanoli nel mirino delle critiche: la società va avanti con lui. C’è bisogno dello psicologo, ma uno bravo. Dramma classifica, restano solo 42 punti. Ansia per Gud: forse nuovi accertamentidi Mario Tenerani
Le più lette
1 Vanoli nel mirino delle critiche: la società va avanti con lui. C’è bisogno dello psicologo, ma uno bravo. Dramma classifica, restano solo 42 punti. Ansia per Gud: forse nuovi accertamenti
2 Una mentalità ancora da costruire, quella che qualche concorrente comincia a mostrare. Ma Vanoli non è l'unico colpevole
Copertina
FirenzeViolaVia alla Fiorentina Paraticiana. La rabbia col Torino e la parola d'ordine al Viola Park
Tommaso LoretoL'ennesima vittoria che sfuma sul più bello, sono 22 i punti buttati nei finali di gara. Da Batistuta un assist su cui riflettere
Alberto PolverosiCon Paratici la rivoluzione è completata, da agosto a oggi sono cambiati presidente, ds, allenatore e una parte di giocatori. Finiti gli alibi, per la salvezza va raddoppiata la media: da 0,7 punti a partita a 1,4
Luca CalamaiParatici ha parlato da capo. Ora deve svegliare Kean e dare qualche prezioso consiglio a Vanoli. Contro il Toro potrebbe servire Piccoli ancora titolare
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com