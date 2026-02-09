Francesco Caputo: "I viola non hanno paura: sono deconcentrati"

vedi letture

L’ex attaccante di Empoli e Sassuolo, Francesco Caputo, ha parlato del momento attuale in casa Fiorentina: “C’è ancora margine per raddrizzare la situazione, ma adesso i punti hanno un peso enorme. Per la mia esperienza, la paura non è la vera spiegazione: quando sei in vantaggio, quel sentimento non dovrebbe esistere. Semmai è un problema di cura dei dettagli e gestione dei minuti finali. Non può essere solo timore. C’è qualcosa che non va nella concentrazione”.

Come vede Kean e Piccoli?

“Anche loro stanno attraversando un momento difficile, quando ti trovi in una situazione a cui non sei abituato e tutto sembra andare storto è normale faticare. Sabato però Kean mi è piaciuto”.