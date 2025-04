Serie B, per la Sampdoria inizia la nuova era di Chicco Evani e Attilio Lombardo

(ANSA) - GENOVA, 08 APR - Il nuovo allenatore della Sampdoria Alberico 'Chicco' Evani insieme al suo vice Attilio Lombardo sono arrivati in prima mattinata a Bogliasco in vista del primo allenamento in programma nel pomeriggio alle 15. Ad accoglierli Giovanni Invernizzi, club manager che avrà più poteri e affiancherà Andrea Mancini, neo ds appena si sarà liberato dal Barcellona. Anche lui già a Bogliasco per l'inizio di questa avventura dopo essere stato l'uomo mercato della Samp nella passata stagione.

A seguire nel centro sportivo è arrivato anche Angelo Gregucci che sarà il collaboratore tecnico. Come promesso presente anche il presidente Matteo Manfredi, mentre è rinviato a domani l'arrivo di Roberto Mancini, consulente esterno del patron doriano in questi mesi, che non potrà essere presente già oggi alla ripresa degli allenamenti per questioni logistiche. (ANSA).