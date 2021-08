SERIE B, Diritti tv ceduti anche in Indonesia

Helbiz Media, distributore esclusivo della Lega Serie B dei diritti media del Campionato di Serie BKT all’estero in tutto il Mondo, annuncia un nuovo accordo con Mola, network di entertainment indonesiano in forte crescita, per la trasmissione del campionato italiano di calcio di Serie B in Indonesia. L'accordo prevede la cessione per il prossimo triennio.

L’accordo segna un importante risultato per la Lega, che raggiunge così anche Paesi con un ruolo chiave in Asia, dopo gli annunci degli scorsi giorni riguardanti Germania, Austria, Svizzera, Balcani, Grecia, Spagna e America Latina, e rappresenta un passo importante per il Campionato di Serie BKT nel percorso di crescita internazionale capace di attrarre l’interesse di piattaforme ed emittenti a livello globale.

Così si è espresso Mauro Balata, Presidente della Lega B:

"Dopo gli accordi in Europa e in America Latina, trasmetteremo la serie BKT in un altro continente come quello asiatica, in un paese strategico come l’Indonesia. Mai come quest’anno, la nostra capacità di espansione a livello internazionale sta raggiungendo un livello che ci permette di guardare a questo campionato con grande entusiasmo”.