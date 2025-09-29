Serie A, ultime due gare del quinto turno: le formazioni ufficiali di Parma-Torino
La quinta giornata di Serie A si chiude in questo lunedì, inaugurato alle ore 18:30 dalla sfida tra Parma e Torino prima che tra poche ore siano Genoa e Lazio a concludere il programma. Queste le formazioni ufficiali del match tra ducali e granata:
PARMA (3-4-3): Suzuki; Delprato, Circati, Ndiaye; Britschgi, Bernabé, Keita, Valeri; Oristanio, Pellegrino, Cutrone. Allenatore: Carlos Cuesta
TORINO (3-4-2-1): Israel; Coco, Maripan, Ismajli; Lazaro, Casadei, Asllani, Nkounkou; Ngonge, Vlasic; Simeone. Allenatore: Marco Baroni
Pioli deve fare di più, ma i giocatori? La sensazione è che tanti stiano dando poco. Dimostrino che non sono sopravvalutati. Gud e Dodo emblema di ciò che non vadi Mario Tenerani
1 Pioli deve fare di più, ma i giocatori? La sensazione è che tanti stiano dando poco. Dimostrino che non sono sopravvalutati. Gud e Dodo emblema di ciò che non va
Lorenzo Della GiovampaolaLivePisa-Fiorentina 0-0, rivivi la diretta testuale del match raccontata da FirenzeViola.it
Tommaso LoretoIl rodaggio è finito, a Pisa tocca alla squadra accendere la scintilla. Kean da solo al centro dell’attacco per interrompere il digiuno in campionato
Alberto PolverosiSolo un punto tra i viola e i nerazzurri, ma il Pisa è squadra, la Fiorentina non ancora. Otto giorni decisivi per i viola, che hanno un ricordo incoraggiante, il derby dell'86
