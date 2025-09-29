Serie A, ultime due gare del quinto turno: le formazioni ufficiali di Parma-Torino

Oggi alle 17:57News
di Redazione FV

La quinta giornata di Serie A si chiude in questo lunedì, inaugurato alle ore 18:30 dalla sfida tra Parma e Torino prima che tra poche ore siano Genoa e Lazio a concludere il programma. Queste le formazioni ufficiali del match tra ducali e granata:

PARMA (3-4-3): Suzuki; Delprato, Circati, Ndiaye; Britschgi, Bernabé, Keita, Valeri; Oristanio, Pellegrino, Cutrone. Allenatore: Carlos Cuesta

TORINO (3-4-2-1): Israel; Coco, Maripan, Ismajli; Lazaro, Casadei, Asllani, Nkounkou; Ngonge, Vlasic; Simeone. Allenatore: Marco Baroni