SERIE A, Tra Empoli e Lecce termina in pareggio: è 1-1

© foto di www.imagephotoagency.it

Termina con un pari la prima sfida di questo lunedì di Serie A: Empoli e Lecce si dividono la posta anche se nella ripresa si è giocato praticamente a una metàcampo. Gara apertissima sin dalle prime battute al Castellani e che le due squadre stanno interpretando in un modo certamente gradito al pubblico accorso stasera nell'impianto empolese. Prima grande occasione in favore dei salentini, con Pongracic che svetta su calcio d'angolo e con un colpo di testa impegna Berisha, bravo a deviare la sfera in tuffo.

L'Empoli risponde con l'attivissimo Cancellieri, il quale ci prova sia dalla media distanza che con un colpo di testa ravvicinato: Falcone controlla ma non interviene. A metà primo tempo doppia occasione per Piccoli, che spedisce in entrambi i casi fuori di poco.