Serie A, Roma-Juventus e il Napoli trascinano gli ascolti di Dazn: i dati

(ANSA) - ROMA, 08 APR - La 31 esima giornata che si è chiusa ieri con Bologna-Napoli ha registrato 6 milioni di audience (5.999.921), è la prima volta - da quando Dazn trasmetta tutta la Serie A - che nella fase di 'rush finale' una giornata sfiori un'audience complessiva così alta, di 6 milioni. La corsa ancora aperta allo scudetto sembra mantenere vivi gli ascolti. Nella scorsa stagione vinta dall'Inter che si è matematicamente aggiudicato lo scudetto alla 33esima giornata, la 31esima giornata si era fermata a 5,5milioni mentre nella stagione 22/23 vinta dal Napoli che è diventato Campione d'Italia alla 32esima questa stessa giornata era andata di poco oltre ai 5 milioni. Ad aver contribuito in maniera rilevante è stata certamente la trasmissione in chiaro di Roma-Juventus che ha superato il muro dei 2 milioni.

La strategia sul 'freemium' continua a premiare le scelte di Dazn che così facendo, in questa prima stagione di sperimentazione permessa dal bando, è riuscita a mantenere alti gli ascolti di tutti i big match anche quelli che potevano potenzialmente essere penalizzati perché trasmessi, per questioni legate al calendario delle squadre, in settimana come Milan-Napoli disputata di martedì o giocati alle 18:00 come Juventus-Milan, slot orario che può arrivare a togliere alle partite di cartello circa 300-500mila. Roma-Juventus in chiaro ha superato di gran lunga la media di 1.500.000 registrata lo scorso anno tra andata e ritorno e si piazza come seconda partita trasmessa in free su Dazn (che richiede comunque una registrazione, quindi non è un classico chiaro). Il match Bologna-Napoli è il secondo match più visto del turno che si è concluso ieri e ha registrato 1.146.100. (ANSA).