Almeyda: "La mia Inter era uno squadrone ma c'erano altri club forti come la Fiorentina"

Matias Almeyda, ex centrocampista dell'Inter e oggi tecnico dell'AEK Atene, ha parlato a Sport in vista della sfida di questa sera fra i nerazzurri ed il Barcellona: "Giocai il Mondiale di Corea e Giappone del 2002 con l'Argentina, poi il Parma mi vendette all'Inter. Un super club. Le società italiane in quel periodo erano molto forti e con grandissimi calciatori, ogni squadra aveva 7-8 giocatori top. Non abbiamo vinto titoli, ma arrivammo in semifinale di Champions.

L'Inter è un grande club, ho un bellissimo ricorso. All'epoca c'era Moratti, un signore. La mia Inter era una squadra enorme, così come il Parma o la Lazio. Oggi ci sono giocatori forti, ma in quel momento c'erano tante squadre forti: Lazio, Roma, Fiorentina, Parma, Milan, Inter, Juventus e Bologna".