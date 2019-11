Finisce in parità la sfida tra Milan e Napoli. La sfida di San Siro si accende al 24' con il vantaggio partenopeo per mezzo della rete di Lonzano; dopo pochi minuti, al 29', risponde Bonaventura ristabilendo l'equilibrio iniziale. Dunque il Napoli è, almeno momentaneamente, quinto in classifica con 20 punti, mentre il Milan nono a pari merito con Torino e Udinese a quota 14 punti.