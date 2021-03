SERIE A, Pareggio tra Spezia e Benevento, finisce 1-1

Si chiude in pareggio il primo anticipo della ventiseiesima giornata di Serie A: è 1-1 tra Spezia e Benevento, con le reti di Gaich (24') per i campani e quella di Verde (71') per i liguri. Alla luce del risultato odierno, le due squadre superano almeno momentaneamente la Fiorentina e si portano al quattordicesimo e quindicesimo posto in classifica a quota 26 punti.