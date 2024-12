SERIE A, Milan-Genoa finisce 0-0: bordata di fischi da San Siro

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel giorno del 125esimo compleanno, il Milan non va oltre lo 0-0 contro il Genoa e al termine dei 90 minuti San Siro più che celebrare la propria squadra, la sommerge di fischi. Primo tempo a trazione anteriore per i rossoneri, pericolosi in più occasioni dalle parte di Leali senza però riuscire a incidere e con il Genoa totalmente schiacciato nella propria metà campo.

Nella ripresa stesso canovaccio, con il portiere del Grifone prima provvidenziale su Chukwueze e poi graziato per ben due volte da un Morata particolarmente sprecone. Fonseca apre ufficialmente il caso Theo Hernandez: preferendo a lui il giovane Jimenez e lasciando il terzino francese in panchina per tutta la partita.