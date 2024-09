SERIE A, Lukaku show e il Napoli in vetta: 0-4 a Cagliari

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli espugna Cagliari col punteggio di 4-0 e, in attesa dell'Inter che può controsorpassarlo in caso di vittoria stasera, vola al primo posto. Protagonista della gara Lukaku con un gol e doppietta di assist per Di Lorenzo e Kvaratskhelia (che poi ricambierà) in 74 minuti quando poi ha lasciato il posto a Simeone. E' stato infatti l'attaccante belga a dare il pallone con cui Di Lorenzo ha sbloccato il risultato al 18' del primo tempo per poi fare il passaggio lungo da cui nascerà anche il 2-0 partenopeo a Kvaraskhelia al 66'. Il gerogiano ricambia il favore servendo un pallone al belga che il compagno non poteva non mettere in rete per il 3-0 al 71'. Nel recupero c'è gloria anche per Buongiorno che incorna il pallone in rete sullo sviluppo di un corner di Neres. In virtù dei tre punti il Napoli è salito a quota 9 ed ha scavalcato in vetta la Juve e il Torino, secondi a quota 8 ma dovrà aspettare il risultato di Monza-Inter per capire se verrà controsorpassato dai nerazzurri ora a 7. Ovviamente anche l'Udinese che giocherà però domani sera potrebbe scavalcarlo in vetta così come il Verona potrà affiancarlo, in caso vincano.

Nella gara non sono mancate tensioni tra i tifosi con uno steward rimasto ferito.