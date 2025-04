Serie A, Lecce-Venezia: le formazioni ufficiali del lunch match

La domenica di Serie A si apre alle 12:30 con Lecce-Venezia, lunch match della 31° giornata di Serie A. Vero e proprio scontro salvezza quello che andrà in scena al Via del Mare con i salentini, prima squadra salva al momento, a quota 25 e i lagunari penultimi con 20 punti. La formazione di Giampaolo vuole tornare a fare punti dopo 5 sconfitte consecutive e un successo che le manca addirittura dal 31 gennaio (Parma-Lecce 1-3). Discorso simile per i veneti che non fanno bottino pieno in campionato dal 22 dicembre scorso (Venezia-Cagliari 2-1) ma che hanno ottenuto pareggi importanti contro squadre blasonate come Atalanta e Napoli. Di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori:

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Helgason, Tete Morente; Krstovic. Allenatore: Eusebio Di Francesco

VENEZIA (3-5-2): Radu; Marcandalli, Idzes, Candé; Zerbin, Busio, Nicolussi Caviglia, Kike Perez, Carboni; Yeboah, Gytkjaer. Allenatore: Marco Giampaolo