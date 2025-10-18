Serie A, Lecce-Sassuolo e Pisa-Hellas Verona terminano senza gol

Non un pomeriggio di grandi emozioni quello che hanno regalato alla ripresa della Serie A Lecce e Sassuolo e Pisa e Hellas Verona. Le partite delle ore 15.00 si sono infatti concluse con due 0-0 senza grande spettacolo e con poche occasioni.

Si smuove di poco la soiotuazione per tutte e quattro le squadre in classifica, con il Lecce che sale a quota 6 punti, il Sassuolo che raggiunge quota 10 e Pisa e Verona che restano invece in fondo alla classifica con 3 punti per la squadra di Gilardino, che aggancia la Fiorentina di Pioli in attesa della gara di domani contro il Milan, e 4 punti per quella di Zanetti.