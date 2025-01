SERIE A, Le formazioni ufficiali di Venezia-Inter

FirenzeViola.it

Dopo tre anni e mezzo dall'ultima volta l'Inter torna a giocare alle 15:00 di domenica pomeriggio e per l'occasione sarà impegnato al Penzo contro il Venezia di Di Francesco. Dopo la delusione in finale di Supercoppa Inzaghi va a caccia del riscatto e di una vittoria che gli permetterebbe di scavalcare l'Atalanta e di andare a momentaneamente a -1 dal Napoli. Il Venezia però è in un buon momento di forma e vorrà dare continuità ai tre risultati utili consecutivi raccolti nelle scorse settimane. Queste le scelte dei due tecnici:

VENEZIA (3-5-1-1): Stankovic; Idzes, Sverko, Sagrado; Zampano, Busio, Nicolussi Caviglia, Doumbia, Ellertsson; Oristanio; Pohjanpalo. All. Di Francesco.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Zielinski, Carlos Augusto; Lautaro, Taremi. All. Inzaghi.