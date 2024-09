SERIE A, Le formazioni ufficiali di Venezia-Genoa

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo le vittorie in trasferta di Empoli e Torino ieri, tocca a Venezia e Genoa aprire l'anticipo del sabato. I padroni di casa vanno a caccia della prima vittoria in Serie A con l'obiettivo di provare a schiodarsi dall'ultimo posto in classifica e archiviare le quattro reti subite una settimana fa dal Milan. Il Genoa cercherà di dare continuità al pareggio in extremis ottenuto contro la Roma e di ottenere la seconda vittoria di fila in trasferta. Queste le scelte dei due tecnici:

VENEZIA (4-4-2-1): Joronen; Candela, Idzes, Svoboda, Zampano; Busio, Andersen, Ellertsson, Haps; Oristanio, Pohjanpalo. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

GENOA (3-5-2): Gollini; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Martin; Vitinha, Ekuban.