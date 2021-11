SERIE A, Le formazioni ufficiali di Udinese-Genoa

Sfida salvezza alla Dacia Arena: nel lunch match delle 12:30 il Genoa di Andryi Shevchenko è alla disperata ricerca di punti per allontanare lo spettro retrocessione; il grifone occupa attualmente il terzultimo posto e poco più in su, a quota 14, c'è proprio l'Udinese di Luca Gotti, che ha vinto una sola partita delle ultime dieci giocate. Punti pesanti in palio in Friuli, ecco le scelte dei due allenatori:

UDINESE (3-4-2-1): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Udogie; Pereyra, Deulofeu; Beto. Allenatore: Luca Gotti.

GENOA (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Masiello, Vasquez; Sabelli, Sturaro, Badelj, Rovella, Cambiaso; Ekuban, Bianchi. Allenatore: Andriy Shevchenko