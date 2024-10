SERIE A, Le formazioni ufficiali di Inter-Torino

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la vittoria dell'Atalanta per 5-1 contro il Genoa, prosegue il programma del sabato di Serie A. Alle 20:45 l'Inter ospiterà il Torino. I nerazzurri, dopo la vittoria per 4-0 contro la Stella Rossa, schierano l'attacco titolare Lautaro-Thuram. La vincente del match salirà almeno per una notte da sola al secondo posto a quota 14 punti. Queste le scelte di formazione da parte dei due allenatori:

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Allenatore: Inzaghi.

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Marian; Lazaro, Gineitis, Ricci, Linetty, Pedersen; Zapata, Adams.

Allenatore: Vanoli (squalificato, in panchina Godinho)