SERIE A, Le formazioni ufficiali di Empoli-Monza

FirenzeViola.it

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Allo stadio Carlo Castellani di Empoli sta per avere il via la gara tra Empoli e Monza. Momento delicato per i padroni di casa che non vincono dal 12 novembre scorso e che per questo motivo hanno deciso di sollevare Aurelio Andreazzoli dal proprio incarico e affidare la panchina azzurra a Davide Nicola. Dall'altra parte il Monza sarà chiamato al riscatto dopo la pesante sconfitta per 1-5 subita nell'ultimo turno di campionato contro l'Inter.

EMPOLI (4-2-3-1): Caprile; Bereszynski, Ismajli, Walukiewicz, Luperto; Zurkowski, Grassi, Marin; Gyasi, Cerri, Cambiaghi. All.: Davide Nicola.

MONZA (3-4-2-1): Sorrentino; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Pereira, Gagliardini, Pessina, Kyriakopoulos; Colpani, Mota Carvalho; Colombo.. All.: Raffaele Palladino.