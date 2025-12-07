Serie A, le formazioni ufficiali di Cremonese-Lecce: Vardy sfida Stulic

vedi letture

La domenica di Serie A si apre nel suo 14° turno con la sfida delle 12:30 che mette di fronte Cremonese e Lecce. In tal senso, per questa sfida, i due allenatori, Davide Nicola, protagonista con la sua Cremonese di una campionato sorprendente da 17 punti in 13 partite, e Eusebio Di Francesco, reduce dalla vittoria casalinga contro il Torino e arrivato a quota 13 punti, hanno scelto le due seguenti formazioni che da poco sono ufficiali:

Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Floriani Mussolini; Bonazzoli, Vardy.

Lecce (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Berisha, Banda; Stulic.