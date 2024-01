SERIE A, Le formazioni ufficiali delle sfide delle 15

Alle 15 si giocano due partite in Serie A. A Monza va in scena il Sassuolo per una partita tra due squadre a metà classifica ma ancora con lo spauracchio di entrare nella lotta salvezza. A Verona invece non c'è dubbio che si tratti di una sfida decisiva per la permanenza in Serie A dell'Hellas e del Frosinone, reduce dalla bella vittoria contro il Cagliari. Queste le formazioni ufficiali della sfida:

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Magnani, Cabal; Duda, Serdar; Folorunsho, Suslov, Lazovic; Noslin. A disposizione: Chiesa, Perilli, Amione, Belahyane, Henry, Cruz, Vinagre, Saponara, Dani Silva, Charlys, Coppola, Mboula, Bonazzoli.

Allenatore: Marco Baroni

FROSINONE (4-3-3): Turati; Gelli, Okoli, Romagnoli, Bourabia; Mazzitelli, Barrenechea, Harroui; Soulé, Kaio Jorge, Seck. A disposizione: Frattali, Cerofolini, Reinier, Garritano, Kvernadze, Fares, Monterisi, Mazzitelli, Cheddira

Allenatore: Eusebio Di Francesco

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Akpa Akpro, Pessina, Birindelli; Colpani, V. Carboni; Mota. All. Palladino

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Tressoldi, Ferrari, Doig; Boloca, Matheus Henrique; Castillejo, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. All. Dionisi