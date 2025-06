Mondiali 2026: Tirana blindata per partita fra Albania e Serbia

(ANSA) - TIRANA, 07 GIU - Le bandiere nazionali dell'Albania, si vedono in ogni angolo di Tirana, alla vigilia della partita di calcio di questa sera, valida per le qualificazioni del Mondiale del prossimo anno negli Usa. La squadra della Serbia e' stata condannata dall'Uefa alla trasferta a Tirana senza i propri tifosi, dopo che lo scorso anno, durante una partita contro la Svizzera, diedero fuoco ad una bandiera albanese. Tuttavia la capitale albanese ha adottato rigide misure di sicurezza, schierando oltre duemila agenti per garantire l'ordine. Tutti i tifosi saranno sottoposti a doppio controllo e nello stadio sarà impiegato anche il riconoscimento facciale. Nelle vicinanze dello stadio "Air Albania" dove si disputerà la partita è stato vietato anche l'uso di droni. Intanto migliaia di tifosi hanno già occupato le piazze centrali, per quella che non viene vissuta come una semplice partita di calcio, all'ombra di una storica rivalità balcanica, segnata da odio e sanguinosi conflitti. La stessa rivalità che nel 2004, aveva visto scendere sul campo dello stadio di Belgrado la tifoseria serba, dopo l'apparizione di un drone con la bandiera della cosiddetta Grande Albania.

Le immagini dell'assalto ai giocatori albanesi, sono state trasmesse più volte, negli ultimi giorni, sulle emittenti locali. All'epoca, la partita di ritorno in Albania, venne giocata ad Elbasan, a circa 30 chilometri da Tirana, e il tutto si concluse senza incidenti. Questa sera, all'Air Albania i 22mila posti sono tutti esauriti. Oltre 250mila le richieste di biglietti, i prezzi dei quali al mercato nero sono saliti fino a 1.500 euro. Strapieni anche i bar nella zona centrale di Tirana, da giorni inondati da richieste di prenotazioni per seguire la partita in diretta Tv. (ANSA).