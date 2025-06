Pazzia Al-Hilal per Osimhen: ingaggio faraonico più il prezzo della clausola al Napoli

L’Al-Hilal dopo l'ingaggio di Simone Inzaghi per la panchina è intenzionato a regalargli anche l'attaccante del Napoli che ha passato l'ultima stagione al Galatasaray. Il club saudita avrebbe infatti rilanciato con una proposta faraonica per convincerlo a trasferirsi in Arabia.

Secondo quanto riportato da RMC Sport, si tratterebbe di un ingaggio da 40 milioni di euro netti a stagione, con l’aggiunta di 5 milioni di bonus, così come è disposto a pagare l’intera clausola rescissoria da 75 milioni di euro prevista dal contratto dell’attaccante nigeriano. Il Galatasaray resta alla finestra, nel caso che l'Al-Hilal non concretizzasse il trasferimento (già per il Mondiale per club).