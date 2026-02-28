Serie A, le formazioni di Verona-Napoli: fischio d'inizio alle 18

Queste le formazioni ufficiali dl Verona-Napoli, gara di Serie A in programma alle 18:00 e valida per la ventisettesima giornata di campionato.

VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Edmundsson; Oyegoke, Akpa-Akpro, Gagliardini, Harroui, Bradaric; Bowie, Sarr. 

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Politano, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Vergara, Alisson Santos; Hojlund.