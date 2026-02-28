Il Como batte 3-1 il Lecce: i salentini restano a pari merito coi viola

Il Como batte il Lecce 3-1. Nel secondo anticipo valido per la ventisettesima giornata di campionato hanno la meglio i lombardi, che allo stadio Sinigaglia vincono con uno scarto abbondante. A segno per il Lecce Coulibaly (14’), e poi per i padroni di casa Douvikas (18’), Jesus Rodriguez (36’) e Kempf (44’). I comaschi passano almeno momentaneamente al quinto posto in classifica con 48 punti; i salentini restano a quota 24, per adesso a pari merito con la Fiorentina.