Ifab, vara nuove regole Var e countdown su rimesse e sostituzioni

Nella sua 140ma assemblea generale annuale l'International Football Association Board (IFAB) ha approvato un pacchetto di misure volte a migliorare il ritmo delle partite e a ridurre le perdite di tempo durante il gioco. L'incontro si è tenuto a Hensol, nel Galles. Tra i principali cambiamenti che saranno implementati durante la Coppa del Mondo Fifa 2026, il conto alla rovescia su rimesse laterali e calci di rinvio del portiere. Se l'arbitro ritiene che una rimessa laterale o un calcio di rinvio siano troppo lunghi o siano stati deliberatamente ritardati, verrà avviato un conto alla rovescia visivo di cinque secondi. Se la palla non è in gioco alla fine del conto alla rovescia, la rimessa laterale verrà assegnata alla squadra avversaria; un calcio di rinvio comporterà un calcio d'angolo per la squadra avversaria. Nuove norme anche per le sostituzioni.

I giocatori devono lasciare il campo di gioco entro 10 secondi. Se il giocatore non riesce ad andarsene entro questo tempo, deve comunque uscire dal campo; tuttavia, il sostituto dovrà aspettare un minuto e potrà entrare solo alla prima interruzione del gioco. Un capitolo è dedicato al Var con tre adeguamenti. In caso di prove evidenti, al Var sarà consentito di verificare e rivedere: cartellini rossi derivanti da un secondo cartellino giallo chiaramente errato; scambio di identità; e calci d'angolo chiaramente assegnati in modo errato, a condizione che la revisione possa essere completata immediatamente. (ANSA).