Verso Udinese-Fiorentina: 100esima sfida, Vanoli cerca conferme su Runjac. E quanti ex!

Sarà la sfida numero 100 in Serie A, quella tra Udinese e Fiorentina lunedì sera al Bluenergy Stadium di Udine, con un bilancio finora positivo per i viola, 47 vittorie, 28 pareggi e 24 sconfitte per la Fiorentina. Vittoria anche nell'ultima sfida visto che all'andata è terminata 5-1 per la Fiorentina, così come il precedente incrocio al Bluenergy Stadium (lo scorso maggio) è finito 2-3. L’ultima vittoria bianconera in casa risale all’1-0 dell’agosto 2022. Tra Udinese e Fiorentina si segna tanto negli ultimi tempi: la media è di 4,5 gol per incontro nelle ultime quattro gare.

Occhio ai singoli Moise Kean va in rete da tre giornate consecutive in campionato, mentre lato bianconero spicca Arthur Atta, terzo nella classifica dei migliori dribblatori del campionato dopo Kenan Yildiz e Alexis Saelemaekers.

Tanti ex Partita da ex per Nicolò Zaniolo, 13 presenze con la Fiorentina nella seconda metà della scorsa stagione e cresciuto nel settore giovanile viola, Rolando Mandragora, 74 gettoni con l’Udinese tra il 2018 e il 2021, e Pietro Comuzzo, transitato per il settore giovanile bianconero quando era poco più che un bambino.

Bilancio tecnici Kosta Runjaic, allenatore dell'Udinese dalla scorsa stagione quando ha fatto il suo esordio in serie A, si trova di fronte uno degli allenatori che non ha ancora battuto in campionato: Vanoli vanta infatti due vittorie e un pareggio, tra Torino e Fiorentina appunto.