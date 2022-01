SERIE A, Le formazioni di Spezia-Hellas ed Empoli-Lazio

Nonostante le numerose defezioni in casa Hellas Verona (in cui negli scorsi giorni è scoppiato un focolaio Covid che ha coinvolto 8 tesserati), la partita tra i veneti e lo Spezia si giocherà: fischio d'inizio alle 14:30 al Picco, con i padroni di casa che dovranno anche loro fare i conti con le assenze di Manaj e Nzola; Nell’Hellas non c'è Barak dall'inizio (per lui solo panchina), con Caprari sulla trequarti e la coppia d’attacco formata da Simeone e Lasagna. In porta c'è Pandur, che guida la linea a tre formata da Casale, Gunter, al rientro, e Ceccherini, mentre a centrocampo non c'è Faraoni: al suo posto Tameze sulla fascia, con Ilic e Veloso centrali e Lazovic esterno a sinistra.

SPEZIA (3-5-2): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou; Gyasi, Maggiore, Kiwior, Bastoni, Reca; Strelec, Agudelo

Allenatore: Thiago Motta

VERONA (3-4-1-2): Pandur; Casale, Gunter, Ceccherini; Tamèze, Veloso, Ilic, Lazovic; Caprari; Simeone, Lasagna.

Allenatore: Igor Tudor

Nell'altra partita delle 14:30, rientro importantissimo, quello di Ciro Immobile, in casa Lazio, dopo che l'attaccante aveva saltato le ultime due giornate del 2021 per Covid. Recuperi anche per Acerbi e Luiz Felipe, che saranno in campo dal primo minuto nell'undici scelto da Maurizio Sarri. Nell'Empoli, Andreazzoli lascia invece Pinamonti in panchina, con Di Francesco e La Mantia a formare il tandem d'attacco.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. Allenatore: Maurizio Sarri.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Zurkowski, Ricci, Bajrami; Henderson; Di Francesco, La Mantia. Allenatore: Andreazzoli.