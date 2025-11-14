Serie A, la Fiorentina è la squadra con meno infortuni muscolari del campionato

vedi letture

La sosta per le nazionali è spesso utile per fare bilanci, soprattutto quando il campionato è ormai arrivato alla sua undicesima giornata e sono già dunque diverse le partite giocate per poter dare dei giudizi. Ovviamente guardando il campo e la classifica la Fiorentina non può ovviamente sorridere, essendo ultima con appena 5 punti, ma la situazione cambia quando si cambia ambito e si va a vedere il capitolo relativo agli infortuni muscolari subiti dalle varie squadre di Serie A. Lo ha fatto la Gazzetta dello Sport che ha stilato una classifica delle squadre con più problematiche da questo punto di vista.

La Fiorentina in tal senso, con due soli infortuni muscolari (quello di Dodo e quello di Gosens), è risultata essere il club migliore dell'intero campionato, mentre primeggia in negativo il Napoli di Antonio Conte con 11 infortuni. Un primato che rappresenta una magrissima consolazione per i viola all'interno di un avvio di stagione che resta molto complicato.