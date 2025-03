Serie A: Kouame regala il pari all'Empoli, Il Bologna corsaro a Venezia consolida il quarto posto

Basta un gol di Orsolini in avvio di ripresa (49') al Bologna per portare via dal Penzo di Venezia i tre punti (0-1 il risultato) e consolidare il quarto posto con 56 punti (-2 dall'Atalanta di scena domani a Firenze) mentre la squadra di Di Francesco resta invischiata in zona retrocessione, penultima con 20 punti. Terzultimo a 23 l'Empoli che, dopo il vantaggio del Como al 61' con Douvikas, riacciuffa un pari preziosissimo con Kouame al 75' (1-1 il finale). Fazzini nel finale rimedia un rosso che lascia in dieci gli azzurri nel recupero.

La classifica aggiornata con le due gare:

Inter 64 (29)

Napoli 61 (29)

Atalanta 58 (29)

Bologna 56 (30)

Juventus 52 (29)

Lazio 51 (29)

Roma 49 (29)

Fiorentina 48 (29)

Milan 47 (29)

Udinese 40 (29)

Torino 38 (29)

Genoa 35 (29)

Como 30 (30)

Verona 29 (29)

Cagliari 26 (29)

Lecce 25 (29)

Parma 25 (29)

Empoli 23 (30)

Venezia 20 (30)

Monza 15 (29)