SERIE A, Inter e Sassuolo iniziano bene: i risultati

Al via la nuova stagione di Serie A con due anticipi che hanno aperto le danze: in un San Siro sold out (riempito al 50%, il massimo della capienza possibile dalle nuove norme anti-Covid) la nuova Inter di Inzaghi vince e convince contro il Genoa; 4-0 per i nerazzurri campioni d'Italia, che vincono grazie alle reti di Skriniar, (suo il primo gol del nuovo campionato) Calhanoglu, Vidal e Dzeko, con il turco ex Milan mattatore dell'incontro. A Verona invece è amaro l'esordi di Di Francesco sulla panchina dell'Hellas: i gialloblù cadono in casa per 3-2 contro un Sassuolo trascinato da Raspadori, Djuricic e Traorè (autori delle tre reti neroverdi). Per il Verona, rimasto in dieci per il doppio giallo a Miguel Veloso a fine primo tempo, doppietta di Zaccagni, autore del momentaneo 1-2 su rigore e del definitivo 2-3.